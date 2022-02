Maíra Cardi - Reprodução

Maíra CardiReprodução

Publicado 22/02/2022 18:37

Rio - Maíra Cardi contou no Instagram Stories que um drone a flagrou pelada em sua casa, nesta terça-feira (22). A esposa de Arthur Aguiar, confinado no "Big Brother Brasil 22", brincou que também está vivendo um reality show.

A coach afirmou que estava deitada após o banho quando o objeto apareceu. "Aí eu deitei na minha cama, arreganhei minha perna, arranquei as roupas, abri as pernas em frente a essa janela gigantesca e me aparece o quê? Um drone! Eu aqui pelada na minha cama e vem um drone", disse.