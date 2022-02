Tatá Werneck se arrisca em coreografia sensual de Luísa Sonza - Reprodução/Instagram

Tatá Werneck se arrisca em coreografia sensual de Luísa SonzaReprodução/Instagram

Publicado 22/02/2022 18:29 | Atualizado 22/02/2022 18:34

Rio - Tatá Werneck deixou o humor de lado, nesta terça-feira (22), e se arriscou na dança ao publicar um vídeo em seu Instagram em que reproduz a coregrafia do hit "Anaconda", de Luísa Sonza. No registro, a apresentadora do "Lady Night" se junta com o roteirista Gui Souza para tentar imitar os passos que esbanjam sensualidade.

fotogaleria

“Quando eu era criança, um sábio disse ‘serás dançarina’. Naquele exato momento o sábio deixou de ser sábio e passou a ser babaca”, disparou a atriz na legenda da postagem. Tatá ainda compartilhou o vídeo em seus Stories do Instagram marcando Luísa, que viu a publicação e comentou: "Te amo, desgraça".

Nos comentários do post, fãs e famosos reagiram ao vídeo da comediante com muito bom humor. "Me identifiquei fortemente", escreveu a ex-BBB Manu Gavassi. "Eu acho estranho é quem faz a coreô perfeitamente", brincou Bruna Linzmeyer. "Por que nunca foi para a 'Dança dos Famosos'?", ironizou uma seguidora.

