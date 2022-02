Tatá Werneck confirma mudança no visual - Reprodução

Tatá Werneck confirma mudança no visual Reprodução

Publicado 22/02/2022 17:30

Rio - Tatá Werneck usou as redes sociais nesta terça-feira (22) para confirmar a mudança no visual. A apresentadora do "Lady Night" adotou um corte abaixo dos ombros e uma nova coloração.

fotogaleria "Uma mulher com cabelo cortado e pintado e camisa suja de tinta está pronta pra mandar uma indireta para você sabe quem. Amei meu corte", escreveu no Instagram.

Em vídeo publicado no Twitter, a apresentadora brincou sobre a mudança no visual. "Fim do mistério (amo escrever isso). Não havia mistério algum. Mas algum otário vai pensar 'meu Deus! Havia um mistério'", ironizou.