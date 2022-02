Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta - reprodução do instagram

Publicado 22/02/2022 18:56 | Atualizado 22/02/2022 19:04

Rio - O estado de saúde de Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta, foi atualizado pela equipe médica do Hospital Primavera, em Aracaju, Sergipe, formada pelo neurologista Marcos Aurélio Alves, o diretor técnico Ricardo Leite e o intensivista André Luiz Veiga, durante uma coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira. Na ocasião, os profissionais informaram que a cantora está em coma profundo, com disfunções renais e hepáticas.

"A Sra Paula foi transferida de outro hospital e na sexta-feira começamos nossa discussão multidisciplinar, tentando revisitar o que já havia sido feito e pensado no outro hospital. Na UTI a gente tinha duas vertentes: dar suporte às falências orgânicas para que não continuassem progredindo e minimizar riscos, porque ela já tinha disfunção renal e hepática. E tinha um quadro neurológico em coma profundo sem nenhum tipo de reflexo e resposta", informou o médico intensivista dr. André Luis Veiga.

O neurologista Marcos Aurélio Alves deixou claro que a cantora não teve morte cerebral, no entanto, ela está na escala 3 de Glasgow, nota mais baixa na classificação do coma. "Ela está em coma profundo, mas em nenhum momento falamos de morte encefálica. Ela está coma e não morta, isso é uma condição potencialmente reversível. Existe o coma profundo, que traduz uma injúria encefálica severa, mas não existe o conceito de irreversibilidade ainda", destacou.



Os médicos também desmentiram a informação de que Paulinha teria uma bactéria no cérebro. "Essa informação é fake. Ela tem uma encefalopatia severa, que é um dano renal, tem um dano hepático e por último um dano cerebral. O tratamento vem sido dado no intuito de diminuir, regredir ou compensar as diversas disfunções que ela tem pra ver se existe possibilidade de fazer a compensação do dano neurológico".

Sem previsão de saída da UTI

Segundo o médico dr. André Luis Veiga, Paulinha não tem previsão de sair da Unidade de Terapia Intensiva. "Em decorrência das disfunções neurológicas, hepáticas, respiratória e renal, ela não tem nenhuma previsão de saída da Unidade de Terapia Intensiva", comentou.

Paulinha pode ficar com sequelas?



Ao ser questionado sobre possíveis sequelas, o neurologista ponderou: 'Hoje interesse é mantê-la viva e não está sendo uma missão fácil, então, não me sinto confortável de falar sobre isso. Nosso compromisso é dar suporte pra que ela passe dessa fase aguda, recupere função renal e hepática, e recupere a parte neurológica, para, se possível for, ela retornar as atividades", disse Marcos Aurélio Alves.

Uso de diuréticos

Um jornalista quis saber se o uso de diuréticos feitos pela cantora poderia ter influência no quadro de saúde dela. No entanto, o Dr. Ricardo Leite, diretor técnico do Hospital Primavera, explicou que o uso dos medicamentos feitos por ela tinham supervisão especializada..

"De fato o uso abusivo de algumas substâncias, inclusive de cunho estético, podem sim levar a uma lesão renal. O fato é que não tem nenhum exame comprovatório hoje no caminho de dizer que ela tivesse alguma lesão prévia e não temos nenhum sinal de lesão crônica. De fato o uso rotineiro de remédios tem esse risco, mas não parece o caso. Fomos questionados ao longo da semana se os tratamentos e as tentativas de perda de peso teriam alguma responsabilidade no quadro clínico dela. Quando se fala em quadro de síndrome tóxicometabólica é que tem alguma substância circulando no corpo da paciente que deve estar gerando uma cascata de lesões nos órgãos. Qualquer substância - seja prescrita ou não -, medicamento é droga. Mas quando Paula o fez, foi de caráter supervisionado. A gente trabalha sim com a possibilidade de alguma intoxicação medicamentosa, existem exames em andamento, iremos confirmar ou negar. Nesse momento essa resposta nós não temos", respondeu Dr. Ricardo Leite, diretor técnico do Hospital Primavera.

Confira os detalhes sobre o estado de saúde de Paulinha:

Internação

Paulinha está no Hospital Primavera, para onde foi transferida na última quinta-feira. A cantora foi internada no dia 11 de fevereiro no Hospital da Unimed, na mesma cidade, para tratar problemas renais. O último boletim médico, divulgado nesta terça-feira, diz que ela está respirando por ajuda de aparelhos e necessitando de hemodiálise.

"Informamos que a paciente Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, segue internada em unidade de terapia intensiva. Mantém quadro neurológico, sem necessidade de medicamentos para ajuste da pressão, respirando com suporte de aparelhos , mantenho a oxigenação adequada e necessitando de hemodiálise para ajuste da função renal".

Shows cancelados

O grupo Calcinha Preta anunciou, nesta segunda-feira, que suspendeu os compromissos marcados para a banda até dia 10 de março, devido à internação da vocalista Paulinha Abelha. "Em virtude da internação e aguardando melhoras no quadro de saúde da nossa Paulinha Abelha, o escritório responsável pela carreira da Calcinha Preta decidiu suspender todos os compromissos marcados para a banda até dia 10 de março de 2022. Certos de contarmos com a compreensão dos contratantes, fãs, jornalistas, agência de publicidade e radialistas, esperamos retomar a agenda em breve, quando haja condições para a realização dos compromissos, já que no momento tem sido humanamente impossível. Pedimos a todos para manter as orações e vibrações positivas voltadas à querida Paulinha", disse a nota.