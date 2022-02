Simone Mendes e o esposo, Kaká Diniz, comemoram o 1º aniversário de Zaya - Reprodução/Instagram

Simone Mendes e o esposo, Kaká Diniz, comemoram o 1º aniversário de ZayaReprodução/Instagram

Publicado 22/02/2022 15:58

Rio - Simone Mendes explodiu o fofurômetro dos seguidores, nesta terça-feira (22), ao comemorar o primeiro aniversário de Zaya, sua filha com o empresário Kaká Diniz. A cantora da dupla com Simaria publicou um vídeo em que reúne momentos especiais com a herdeira do casal e aproveitou para se declarar para a pequena.

"Hoje é dia do meu sol, minha Zaya! Te amo tanto, filha, toda felicidade do mundo e muita saúde pra você! Mamãe te ama absurdamente, feliz 1 aninho! Te amo, te amo", escreveu a artista. No vídeo, Simone relembra momentos desde a descoberta da gravidez até os dias atuais, mostrando cenas de Zaya com seu irmão mais velho, Henry, de 7 anos.

O esposo de Simone, Kaká Diniz, também usou suas redes sociais para celebrar a data especial. O empresário publicou uma sequência de fotos da criança e escreveu uma longa declaração para a filha: "Eu te desejei minha filha, eu sonhei com você por muito tempo, muitas noites e, jamais imaginaria que o amor por você seria algo indescritível, ou melhor, tem descrição sim: um amor que dói", refletiu.

"Eu cuidarei de você, do seu irmão e da sua mãe com todas as minhas forças, protegendo e blindando vocês de tudo e de todos. Um dia você vai ler esse post e vai entender a imensidão do amor de um pai por você, ou melhor, a imensidão do amor do seu pai por você [...] Como eu te amo Zaya! 1 ano do dia que veio pra ser um divisor de água em nossas vidas. 1 ano de um amor que não tem medida. Papai te deseja o mundo e a eternidade!", encerrou.

