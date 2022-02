Juliette no ’PodDelas’ - Reprodução Internet

Juliette no ’PodDelas’Reprodução Internet

Publicado 22/02/2022 14:36 | Atualizado 22/02/2022 14:50

Rio - Juliette Freire concedeu uma entrevista para "PodDelas", apresentado Boo Unzueta e Tatá Estaniecki, nesta segunda-feira (21). Na ocasião, a campeã do "BBB 21" revelou que seus primeiros shows vão ocorrer em João Pessoa, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro.

fotogaleria

"Na verdade, não tem um primeiro show, são quatro primeiros shows. Porque todos sabem da devoção que tenho pela minha Paraíba, mas amo todas as cidades, então todos vão ser primeiros shows, só vai mudar as datas", disse Juliette.

A cantora não deu muitos detalhes de como vão ser as apresentações. Porém, ela adiantou que está acontecendo reuniões com sua equipe e com o Grupo Rodamoinho, empresa da cantora Anitta, para decidir a estrutura dos shows.

"Estamos finalizando, ainda tenho reuniões para decidir, e a atmosfera show é um passeio por vários ritmos que eu gosto, por todas as histórias que eu quero contar. Também quero que tenha troca de looks, um mais pop, um mais romântico. E gostaria que tivesse dançarinas", revelou a ex-BBB.