Publicado 22/02/2022 14:16

Rio - Cintia Dicker, esposa de Pedro Scooby, que está confinado no "BBB 22", se manifestou, nesta terça-feira (22), sobre uma acusação de que teria abandonado um cachorro de estimação. A modelo de 35 anos foi denunciada pelo deputado Rodrigo Maroni (PROS - RS), que alega ter acolhido o cãozinho Johnny em situação de "estresse agudo e sarna pela tristeza". Em nota, a advogada que defende a atriz nega as acusações e diz que o político será processado pela declaração feita em postagem no Instagram.

"Ressalta-se que a modelo é reconhecida por seu ótimo caráter e boa índole, prezando por quaisquer espécies de animais, jamais compactuando com abandono de animais, sendo mentirosa a afirmação de ter 'abandonado seu cão Johnny', conforme a leviana e falsa acusação feita pelo Sr. Rodrigo Maroni", diz o comunicado divulgado nas redes sociais de Cinita.

A advogada Cristiane Dick ainda rebate a acusação afirmando que o deputado teria "a única intenção de prejudicar a imagem e a honra da modelo". "Portanto, o Sr. Rodrigo Maroni responderá judicialmente no âmbito civil e criminal, prestando os devidos esclarecimentos ao Poder Judiciário, de modo à se retratar publicamente pelas referidas ofensas de cunho moral difamatórias e caluniosas", informa.

No dia 13 de fevereiro, o deputado Rodrigo Maroni publicou uma série de fotos de Johnny em seu Instagram e, logo no início da galeria, incluiu um clique compartilhado por Cintia Dicker com o pet em suas redes sociais. Na legenda da postagem, o político critica a modelo: "Johnny tem uma história difícil de ser trocado pela fama, mas hoje dá sentido a minha vida. E a essa moça famosa, repito: filho, como ela chamava ele, não se deixa para trás. Dinheiro, fama e vaidade passarão e a velhice de Johnny chega para todos."

Maroni ainda completou a publicação com links de postagens que a atriz fez, compartilhando fotos do bichinho no ano de 2014. Atualmente, é possível encontrar diversos comentários de internautas indignados com Cintia pelas acusações feitas pelo deputado: "Soube da história dele, que tristeza, foi abandonado. [Mas] hoje está bem", escreveu uma pessoa.

