Carmo Dalla Vecchia e o filho, Pedro - Reprodução/Instagram

Carmo Dalla Vecchia e o filho, PedroReprodução/Instagram

Publicado 22/02/2022 11:19 | Atualizado 22/02/2022 11:28

Rio - O ator Carmo Dalla Vecchia, de 50 anos, elevou o fofurômetro da web ao compartir um chique do filho, Pedro, de 3 anos. A criança, que é fruto do casamento com o autor João Emanuel Carneiro, cortou o cabelo pela primeira vez, deixando de lado as madeixas mais longas.

fotogaleria

"E quando o amor da sua vida corta o cabelo pela primeira vez e você derrete", disse o ator na legenda. "Meu Deus, lindo demais. Sua cara", respondeu a atriz Nanda Costa. "Que lindo", escreveu a também atriz Kelzy Ecard. "Um gatinho", elogiou uma seguidora.