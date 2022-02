Bruno de Luca - Gabriel Farhat/ Divulgação

Rio - Com quase 30 anos de carreira, Bruno de Luca assume que é apaixonado pelo seu trabalho. E dá pra perceber. Com seu jeito desenvolto, divertido e um talento inegável, ele tem brilhado no 'BBB - A Eliminação', ao lado de Ana Clara. Na atração, os dois recebem os eliminados do reality global, falam sobre os assuntos que mais bombam na casa e, claro, dão aquele toque de zoação que todo mundo gosta.

"Está sendo incrível trabalhar com a Ana Clara, estou adorando. No ano passado a gente fez alguns programas juntos e eu pensei: ‘eu e Ana Clara, a gente faria bem alguma coisa juntos’. Temos um estilo parecido, zoamos, não nos importamos em ser zoados, tratamos tudo com mais informalidade, talvez por sermos cariocas temos uma sintonia muito boa, um estilo despreocupado.. Tem sido uma experiência muito divertida, leve e de trocas", comenta ele.

O 'Big Brother Brasil' tem levantado temáticas como machismo e cancelamento. Ligado em tudo o que acontece na atração, Bruno admite que aprende muito com o programa. "Acho que todo mundo está aqui para aprender. Além de assistir como espectador, eu também apresento o 'A Eliminação', que é um bate-papo com as pessoas envolvidas, com participantes do programa que muitas vezes acabaram de sair cheios de questões que vivenciaram dentro da casa, então eu procuro sempre me preparar, me aprofundar mais nos assuntos que são colocados em pauta, converso com a minha psicóloga, estudo. Mas acho o máximo isso, é uma oportunidade de a gente entender a sociedade, que está sempre mudando, e aprender. Eu levo para a minha vida mesmo, cada vez mais e a cada nova pauta colocada em evidência pelo BBB, sinto que me torno uma pessoa melhor, com mais noção como ser humano e capacidade de entender o outro", frisa.

O apresentador pode aprender muito com o reality e amar o formato, mas quando o assunto é entrar na casa mais vigiada do Brasil, Bruno pondera: "Não participaria do 'Big Brother', acho um programa muito difícil. Por isso, admiro tanto quem vai. Não sou ninguém em prova de resistência, não tenho habilidade nenhuma em prova. Eu ia ficar com saudade de ver minha família, não ia aguentar ficar muito tempo sem ver meus pais. Não seria um bom participante. Talvez em uma festa seria engraçado, mas eu não seria um bom entretenimento para as pessoas. Amo assistir".



Receio do cancelamento

A era digital trouxe mais informação, imediatismo e haters... O apresentador afirma que não se sente à vontade de opinar sobre algumas questões por receio de ser 'cancelado'. "Realmente, a gente está vivendo a época do cancelamento. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que diz, porque está tudo muito sensível, muito problematizado, muitas coisas são exageradas, já outras fazem total sentido. Acho que a gente não precisa se posicionar sobre tudo, não sou comentarista da vida. Acho que rede social não é lugar de ficar batendo boca. Sou de outra 'vibe', gosto de conversar sobre assuntos polêmicos entre os meus ou em programas próprios. Como o 'BBB', que eu estou fazendo, se tiver algum assunto sensível a gente vai ter que falar".



Programa de auditório

Experiente, Bruno de Luca se sente à vontade em frente as câmeras e admite que precisa se policiar para não 'passar do ponto'. "Gosto muito do que eu faço, sinto realmente muito prazer. Muitas vezes tenho até que segurar a onda, porque eu fico tão empolgado que acho que posso ficar um tom acima. Tenho que ficar me policiando. É o que eu mais gosto de fazer da minha vida, meu trabalho é meu hobby, é tudo pra mim. Sou muito apaixonado", destaca.

Questionado se pensa em ter um programa para chamar de seu, Bruno confessa: "Adoraria ter um programa de auditório na TV aberta, quem sabe um dia não chega a minha hora, né? Tenho muita vontade de ter um trabalho na TV aberta, ao vivo, com uma responsabilidade maior, me sinto super preparado. Mas me sinto super feliz com as minhas conquistas, com os programas que eu apresento, os festivais que eu faço, os projetos especiais. Não gosto muito de rotina, então, tem sempre uma novidade na minha vida. Está tudo nota 10", avalia.

'Vai Pra Onde, Mozão?'

Após 14 anos no comando de 'Vai pra Onde?', Bruno de Luca vai ganhar uma companhia em suas viagens: a da noiva Sthéfany Vidal. Juntos, eles vão explorar locais incríveis no 'Vai pra Onde Mozão?'. "(O projeto) Já está definido, a partir de maio eu começo a gravar com a Shéfany, mas ainda estamos definindo o destino. O legal do 'Vai Pra Onde?' é que desde 2017 ele foi acompanhando a minha vida, minhas vivências, minhas fases e, agora que divido a vida com alguém, não poderia ser mais perfeito do que viajar com ela também. Assim que tivemos a ideia dessa temporada juntos, dividimos com o canal e eles adoraram assim como nós", afirma.

Planos para o casamento

Bruno não esconde seu amor pela noiva Sthéfany Vidal e adianta os planos do casório. "Pedir a Sthéfany em casamento foi algo muito natural, porque ela é uma pessoa muito especial pra mim. Me sinto muito sortudo de ter ela na minha vida e poder partilhar tanta coisa ao lado dela. Passamos o período de isolamento juntos e foi muito importante tê-la ali comigo, naquele momento. Ainda estamos conversando sobre como será o casamento e todas as questões relacionadas à ele. Mas estamos empolgados e felizes em estar juntos".