Rafa Kalimann Reprodução/Instagram

Publicado 21/02/2022 17:53

Rio - Rafa Kalimann "visitou o passado" nesta segunda-feira (21). A influenciadora esteve na casa que morou em Minas Gerais com os pais e os irmãos, e mostrou os detalhes de casa cômodo para os seguidores no Instagram.

fotogaleria "Pedi para o Tato [irmão] mostrar a última casa onde moramos os quatro juntos. Daqui eu fui para Goiânia, meus pais se separaram, mamãe foi morar em Goiânia, o Tato casou, meu pai casou.... Está exatamente como quando moramos os quatro aqui", contou.

"Ela tá como era e dá um aperto no coração. Cada cômodo traz uma lembrança diferente, moramos aqui por muitos anos e a casa foi sendo feita aos poucos", disse.

A influenciadora ainda mostrou o antigo carro do pai, Sebastião. "Vou mostrar uma relíquia para vocês, o Vectra 98 do meu pai e do qual ele nunca se desfez. Desde que aprendi a falar e a andar ele nunca se desfez", revelou.