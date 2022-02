Nizo Neto rebate fala de viúva de Chico Anysio - Reprodução

Publicado 21/02/2022 16:24

Rio - Nizo Neto, filho de Chico Anysio, rebateu as declarações dadas pela viúva do humorista, Malga Di Paula, em entrevista para o podcast "ZonaV". A empresária afirmou que foi privada de seus direitos e não recebeu "nenhum centavo" da herança deixada pelo marido, que faleceu em março de 2012.

O filho do humorista comentou a entrevista em seu perfil no Instagram. "Já faz algum tempo que a senhora Malgarethe vem dando entrevistas bizarras, sempre se colocando como vítima em relação à herança (que por sinal não existe) e nós nunca nos manifestamos. Esse é um inventário que está rolando há 10 anos e esta demora se deve muito à incompetência e omissão dela enquanto inventariante", disse.

"Mas agora, essa declaração que ela deu, usando o nome do meu falecido irmão Cícero com tom de ironia foi realmente um golpe baixo muito escroto. Mais uma vez ela usa a imprensa para falar de um assunto particular, só que dessa vez foi longe demais usando o nome do Cícero, que não está aqui para se defender. Uma grande falta de respeito!", finalizou.