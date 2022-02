Andressa Urach falou sobre o pós-parto - Reprodução/Instagram

Andressa Urach falou sobre o pós-partoReprodução/Instagram

Publicado 21/02/2022 14:38

Rio - Andressa Urach desabafou nos Stories do Instagram sobre a difícil recuperação pós-parto. A ex-modelo deu à luz Leon, fruto do casamento com Thiago Lopes, e reclamou das dores que sente no corpo após o nascimento do bebê.

fotogaleria "Sinto muita vontade de chorar. As dores parecem que nunca vão acabar. Tenho dor a cabeça, na mama direita e no meu útero. Estou tomando bastante remédio, mas, mesmo assim, elas continuam", relatou.

Essa não é a primeira vez que Andressa Urach comenta sobre as dores que vem sentindo. Recentemente, a ex-modelo contou sobre o sofrimento para amamentar o filho. "Estou muito mal. Meu Deus. Já chorei tanto, tanto. Coloquei o potinho de vomitar ali. Estou até com febre, já tomei remédio. Meu peito direito está empedrado, estou sentindo muita dor em minha barriga, nas pernas, no corpo. Não consigo comer desde ontem, tudo o que como, vomito...", lamentou.