Publicado 21/02/2022 15:31

Rio - O grupo Calcinha Preta anunciou através do Instagram, nesta segunda-feira, que suspendeu os compromissos marcados para a banda até dia 10 de março, devido a internação da vocalista Paulinha Abelha. A cantora, de 43 anos, segue internada na UTI de um hospital particular de Aracaju, em Sergipe. Segundo o boletim médico, ela está "respirando com a ajuda de aparelhos e necessitando de diálise".

"Em virtude da internação e aguardando melhoras no quadro de saúde da nossa Paulinha Abelha, o escritório responsável pela carreira da Calcinha Preta decidiu suspender todos os compromissos marcados para a banda até dia 10 de março de 2022. Certos de contarmos com a compreensão dos contratantes, fãs, jornalistas, agência de publicidade e radialistas, esperamos retomar a agenda em breve, quando haja condições para a realização dos compromissos, já que no momento tem sido humanamente impossível. Pedimos a todos para manter as orações e vibrações positivas voltadas à querida Paulinha", diz a nota.



Estado de saúde de Paulinha Abelha

Paulinha está no Hospital Primavera, para onde foi transferida na quinta-feira. A cantora foi internada no dia 11 de fevereiro no Hospital da Unimed, na mesma cidade, para tratar problemas renais. O boletim médico, divulgado nesta segunda-feira, diz que ela está respirando por ajuda de aparelhos. "Informamos que a paciente Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, segue internada em unidade de terapia intensiva. No momento, mantém quadro neurológico inalterado, sem sinais de instabilidade hemodinâmica, respirando com suporte de aparelhos e necessitando de suporte renal dialítico. Permanece em processo de investigação clínica".