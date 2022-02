A ex-BBB Ana Clara Lima - Reprodução/Instagram

A ex-BBB Ana Clara LimaReprodução/Instagram

Publicado 21/02/2022 15:15 | Atualizado 21/02/2022 15:28

Rio - Destaque entre os apresentadores de quadros do "BBB", Ana Clara Lima relembrou sua passagem pelo reality show da TV Globo. Durante uma entrevista ao "PodDelas", de Tatá Estaniecki e Bruna Unzueta, a apresentadora de 24 anos confessou que, hoje, não participaria da competição pelo R$ 1,5 milhão.

"Na minha edição não tinha essa coisa de internet, ser bombado, estava começando a entrar nisso ainda. [...] Não entrei com essa cabeça de vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou [fazer] acontecer. Até fui um pouco inconsequente, sendo bem sincera, porque eu não acho que faria diferente hoje, eu nem entraria hoje, mas eu só fazia tudo que eu queria, queria dormir, eu dormia, nas festas 'cachaçava' e pronto", contou a ex-participante do "BBB 18".

A jornalista foi uma das finalistas da edição que teve Gleici Damasceno como a grande campeã e dividiu o terceiro lugar com seu pai, Ayrton Lima. No podcast, Ana Clara explicou como funcionou o processo de seleção que terminou com ela e o patriarca disputando com sua mãe e um primo por duas vagas no "BBB 18".

"O meu pai se inscreveu desde o 'BBB2' [...] Ele já havia feito outras entrevistas, mas nunca tinha rolado. No 18, que foi o que a gente participou, eles fizeram um Skype com a gente e falaram: 'Chama pessoas da sua família que você quer levar e aí a gente vai fazer a entrevista'. A gente fez o processo todo e descobriu no final que entraria todo mundo", relatou.