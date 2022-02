Vanessa Lopes, de 20 anos, trocou beijos com Gabriel Medina - reprodução do Instagram

Vanessa Lopes, de 20 anos, trocou beijos com Gabriel Medinareprodução do Instagram

Publicado 21/02/2022 16:42 | Atualizado 21/02/2022 16:56

Rio - Gabriel Medina trocou beijos com uma digital influencer famosa na última sexta-feira, na boate Villa JK, em São Paulo. Trata-se de Vanessa Lopes, de 20 anos, natural de Recife, Pernambuco. A bailarina é destaque no TikTok e conta com quase 20 milhões de seguidores na plataforma. Ela também compartilha o seu dia a dia no Instagram para os seus mais de 9,3 milhões admiradores.

Criadora de conteúdo, Vanessa tem um canal no Youtube em que compartilha suas viagens, danças e experiências. Ela ainda é uma das apresentadoras do podcast 'Não é TPM' e tem feito aulas de canto. O último relacionamento da influencer foi com o atleta Ricardo Rêgo, os dois ficaram juntos por 6 meses.



No Instagram, neste domingo, a jovem revelou se pretende namorar esse ano ao responder a pergunta de um internauta. "Não acredito nesse negócio de pretender. Acho que isso acontece, mas se você for perguntar se eu acho que deveria: Não, não acho que deveria, porque tenho que focar em mim. Mas se acontecer, aconteceu", disse. Na legenda do vídeo, ela ainda brincou: "Quanto mais você pensa nisso, mais se frustra. E quanto mais você tenta achar alguém, parece que até mais difícil fica".