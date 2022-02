Eduardo Costa e Fernanda Lima - Reprodução Instagram/Divulgação Globo

Publicado 22/02/2022 09:25 | Atualizado 22/02/2022 09:28

Rio - O cantor Eduardo Costa, de 43 anos, foi condenado pelo crime de difamação contra a apresentadora Fernanda Lima, de 44 anos. Ele terá de prestar serviços comunitários por oito meses e pagar multa de 26 salários-mínimos, cerca de R$ 31 mil, segundo decisão da juíza Maria Tereza Donatti, do 4º Juizado Especial Criminal (Jecrim) do Tribunal de Justiça do Rio.

Em novembro de 2018, no final de um episódio do programa "Amor e Sexo", na TV Globo, Fernanda discursou sobre a luta das mulheres pela libertação dos estereótipos e citou o papel das mulheres na sociedade, além de comentar a estrutura machista, racista e homofóbica que reprime homens e mulheres. Ao ver a publicação no Instagram, o cantor atacou a esposa de Rodrigo Hilbert publicamente.

Para o cantor, Fernanda era uma "imbecil", utilizava de “mamata” e apresentava “programa para maconheiro e bandido”. Com nove milhões de seguidores nas redes, ele estimulou que outras pessoas também atacassem a apresentadora com mensagens de ódio e ameaças. A decisão da Justiça, inclusive, cita que o cantor incitou boicote ao programa.

“Verifico que as consequências do crime foram gravíssimas. Como amplamente demonstrado pela querelante, a politização do seu discurso, pelo querelado, gerou ataques de ódio e ameaças a ela e sua família, causando-lhe danos até hoje”, escreveu a juíza.



Os advogados de Eduardo tentaram extinguir o processo ao alegar que houve pedido de desculpas e retratação, semanas depois, no programa “Conversa com Bial”, também da TV Globo, mas Fernanda não aceitou. A magistrada considerou que a retratação não ocorreu, pois o cantor não retirou o conteúdo do que havia dito.