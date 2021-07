Carmo Dalla Vecchia - Reprodução

Por iG

Publicado 11/07/2021 20:21 | Atualizado 11/07/2021 20:23

Ator Carmo Dalla Vecchia, de 49 anos, falou pela primeira vez publicamente sobre seu casamento com um homem. Ao falar sobre a música "We Are Family", Carmo decidiu homenagear sua família antes de se apresentar no "Super Dança dos Famosos".



"Queria fazer uma homenagem muito grande minha família, queria mandar um beijo muito grande e declarar o meu amor ao meu filho Pedro, ao meu marido, João. Gostaria muito de declarar esse amor aos dois e acho muito importante esse posicionamento, para que outras pessoas também possam ver isso e se sentirem iguais", disse, se referindo ao autor João Emanuel Carneiro, com quem é casado.



"Eu sou um cara extremamente feliz, extremamente realizado, com uma profissão que eu amo fazer, com amigos, com uma família que me aceita exatamente do jeito que eu sou. Só que a gente vive em um país que não necessariamente é assim, então se o meu exemplo pode servir para ajudar outras pessoas, para ter essa representatividade, eu fico muito feliz de ser essa pessoa", continuou ele.



O ator também fez questão de relembrar que o Brasil é o país que mais mata transsexuais no mundo. "Isso é uma coisa muito triste, uma coisa muito feia e isso fala muito sobre a nossa educação ou da falta dela", finalizou ele.