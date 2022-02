Viktor Romão conta que Paulinha Abelha reagiu a oração - reprodução do instagram

Viktor Romão conta que Paulinha Abelha reagiu a oraçãoreprodução do instagram

Publicado 22/02/2022 15:47

Rio - Paulinha Abelha se emocionou durante uma oração feita em seu leito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Aracaju, em Sergipe. A informação foi dada por Viktor Romão, ex-dançarino do grupo Calcinha Preta, através de seu Instagram Stories. "A bispa disse que estava orando com ela lá, caiu uma lagrimazinha. Depois caiu outra lagrimazinha. O coração dela deu uma acelerada nos batimentos", contou ele.

fotogaleria

Paulinha está no Hospital Primavera, para onde foi transferida na última quinta-feira. A cantora foi internada no dia 11 de fevereiro no Hospital da Unimed, na mesma cidade, para tratar problemas renais. O último boletim médico, divulgado nesta terça-feira, diz que ela está respirando por ajuda de aparelhos e necessitando de hemodiálise.

"Informamos que a paciente Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, segue internada em unidade de terapia intensiva. Mantém quadro neurológico, sem necessidade de medicamentos para ajuste da pressão, respirando com suporte de aparelhos , mantenho a oxigenação adequada e necessitando de hemodiálise para ajuste da função renal".

Shows cancelados

O grupo Calcinha Preta anunciou, nesta segunda-feira, que suspendeu os compromissos marcados para a banda até dia 10 de março, devido à internação da vocalista Paulinha Abelha. A cantora, de 43 anos, segue internada na UTI de um hospital particular de Aracaju, em Sergipe. Segundo o boletim médico, ela está "respirando com a ajuda de aparelhos e necessitando de diálise".

"Em virtude da internação e aguardando melhoras no quadro de saúde da nossa Paulinha Abelha, o escritório responsável pela carreira da Calcinha Preta decidiu suspender todos os compromissos marcados para a banda até dia 10 de março de 2022. Certos de contarmos com a compreensão dos contratantes, fãs, jornalistas, agência de publicidade e radialistas, esperamos retomar a agenda em breve, quando haja condições para a realização dos compromissos, já que no momento tem sido humanamente impossível. Pedimos a todos para manter as orações e vibrações positivas voltadas à querida Paulinha", disse a nota.