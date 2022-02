Nasce segundo filho de Maria Cecilia e Rodolfo - Reprodução/Instagram

Nasce segundo filho de Maria Cecilia e RodolfoReprodução/Instagram

Publicado 22/02/2022 16:31

Rio - Maria Cecilia e Rodolfo anunciaram o nascimento do filho caçula, Martín. O bebê veio ao mundo em uma cesariana realizada nos primeiros minutos do último sábado (19) na Maternidade Cândido Mariano, em Campo Grande (MS), pesando 3.100kg e medindo 48,5 centímetros.

fotogaleria Esse é o segundo filho de Maria Cecilia e Rodolfo que já são pais de Pedro, de 4 anos. "Nossa família está em festa e o meu coração transbordando de felicidade. Ele chegou mostrando que quem decide a hora exata de tudo é Deus. A casa está completa, Pedro feliz da vida, já que não cansa de beijar e abraçar o irmão mais novo", disse a cantora.

O marido e parceiro de dupla, Rodolfo também falou sobre a chegada do herdeiro. "Martín chegou para completar aquilo que já parecia preenchido. Era um sonho nosso ter mais um filho e ele veio cheio de saúde e trazendo bênçãos para as nossas vidas. Estou literalmente babando, aproveitando cada momento, cuidando dos filhos, da família linda que construí ao lado dessa mulher guerreira, incansável e que me orgulho muito", afirmou.

Durante a gestação, Maria Cecilia desenvolveu uma diabetes gestacional (controlada) e, na noite do dia 18, evoluiu com picos de pressão alta. Dra. Hanimme [ginecologista e obstetra] também observou um aumento dos batimentos cardíacos do bebê. Como Martín não era prematuro, foi indicada uma cesariana. A cirurgia foi um sucesso e o bebê pode desfrutar da ‘hora de ouro’, um momento valioso e inesquecível, onde, no aconchego do papai e da mamãe, pode sentir o primeiro toque e o estímulo da amamentação.

Embora não seja comum entre tantas mulheres, Maria Cecilia desenvolveu uma cefaleia pós-raquianestesia, mas que foi identificada rapidamente pela equipe médica, evoluindo com melhora. A cantora está bem, em casa, onde terminará o tratamento cercada de amor e carinho de Rodolfo, Pedro e, agora, Martín.