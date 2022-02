Scooby leva Larissa para o confessionário após ela quebrar o dedo do pé - Reprodução

Publicado 24/02/2022 09:11

Rio - Larissa não teve sorte na festa do líder, na noite desta quarta-feira. A sister deu uma topada em algum ponto do cenário, machucou o dedo do pé e saiu do local carregada por Pedro Scooby. Muitos colegas acompanharam a ida de Larissa para dentro da casa, mas as câmeras não mostraram a jovem entrando no confessionário para receber atendimento.

Pouco depois, Gustavo, Eslovênia e Lucas, que continuaram na festa, comentaram que Larissa quebrou o dedinho do pé. No entanto, os brothers estão proibidos de comentar o assunto. "Larissa disse que tinha machucado o dedinho, aí o Scooby olhou e falou que ela quebrou, aí ela começou a chorar e pegou ela no colo", disse Laís.