Jessilane solta puns a noite toda e fica irritada com brincadeiras de brothers - Reprodução

Jessilane solta puns a noite toda e fica irritada com brincadeiras de brothersReprodução

Publicado 24/02/2022 12:36

Rio - Jessilane Alves deu trabalho para os colegas do quarto Grunge na madrugada desta quinta-feira. Após a festa do líder Lucas, a professora se sentiu indisposta e teve flatulência. Ela se deitou no quarto e começou a soltar vários puns.

fotogaleria

Linn da Quebrada dividia a cama com a amiga, já que Gustavo foi dormir com Laís no quarto Lollipop. Quando Douglas Silva chegou para dormir, ele sentiu o cheiro estranho. "O que aconteceu aqui?", perguntou o ator. Paulo André respondeu que Jessilane tinha "cagado na cama" com suas "bufas".

Alguns momentos depois, Jessilane afirmou estar se sentindo mal e disse estar com vontade de vomitar. O pessoal do quarto perguntou se ela precisava de atendimento médico, mas a professora disse que não. "Vai dormir de conchinha", brincou Douglas. "Imagina estar de conchinha e a Jessi soltar um pum", se divertiu Paulo André. "P.A. vamos respeitar", pediu Jessilane.

Mas a situação estava tão feia que nem Linn da Quebrada aguentou. "Ai não, Jessi, você peidou de novo. Amiga, você está podre mesmo", disparou. "Chama o atendimento médico", rebateu Jessilane, irritada com as brincadeiras dos colegas. Os confinados do quarto Grunge tiveram crises de riso e Jessilane decidiu ir dormir na área externa da casa, o que é proibido.

Triste, Jessilane recebeu um alerta da produção quando estava perto da piscina. Ela voltou imediatamente e dormiu com Lina.