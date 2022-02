Natália e Eliezer transam pela segunda vez no quarto Grunge - Reprodução

Publicado 24/02/2022 08:44 | Atualizado 24/02/2022 10:01

Rio - Eliezer e Natália voltaram a fazer sexo no quarto Grunge do "BBB 22", na madrugada desta quinta-feira. Sem um pingo de constrangimento, o casal fez bastante barulho e foi possível escutar a respiração ofegante e alguns gemidos. Eliezer e Natália resolveram balançar o edredom após a festa do líder. Eles transaram pela primeira vez há cerca de duas semanas, logo após a expulsão de Maria, com quem o brother também já havia feito sexo.

Nesta madrugada, os dois estavam conversando no quarto após a festa do líder quando decidiram deitar e acabaram fazendo sexo. Durante a festa, Natália chegou a dizer que tinha medo de Eliezer ficar com Larissa. "O que você está sentindo?", perguntou Lina. "Medo", respondeu Natália. "Posso falar o que sinto? Vejo que você está super na dele, mas ele está dois passos atrás" disse Lina.

"Dois não, 10", concordou Natália. "Isso não tem a ver com a Larissa", disse Lina. "Tem sim. Observa ela, em todo lugar que ele vai, ela vai atrás", disse Natália. Nas redes sociais, os internautas lembraram que Natália fez a mesma coisa, já que ficou com Eli enquanto ele estava com Maria.