Lucas se desculpa com Linn - reprodução da TV Globo

Lucas se desculpa com Linnreprodução da TV Globo

Publicado 24/02/2022 19:12

Rio - Após se referir a Linn da Quebrada pelo pronome masculino na festa do líder, Lucas se desculpou com a cantora, nesta quinta-feira, no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. O estudante disse que ficou muito chateado com o que aconteceu e recebeu o carinho da sister.