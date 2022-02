Eliezer cogita aliança com Arthur Aguiar - Reprodução Internet

Publicado 24/02/2022 17:21

Rio - A festa do líder rendeu boas conversas entre os participantes no "BBB 22". Durante a madrugada desta quinta-feira (24), Eliezer e Arthur bateram um longo papo sobre jogo. No entanto, na manhã de hoje, o brother usou seu Raio-X para falar da possibilidade de formar uma aliança com o marido de Maíra Cardi.

"Parte do que eu tenho falado aqui no meu Raio-X é sobre meu jogo e sobre o lugar que acho que é bem perigoso estar no meio… Porque eu tenho o jogo com meu grupo, que defendo meu quarto, mas eu também tenho meu jogo individual", iniciou ele.

"E nas minhas relações individuais, eu sou muito próximo de uma pessoa muito forte do outro grupo, que é o Arthur. E as vezes me sinto totalmente numa situação perigoso quando estou próximo dele, mas não posso me afastar, porque faz parte do meu jogo individual estar próximo dele. Não se significa que passo informações do grupo pra ele, mas eu passo também informações minhas, porque quero testar o Arthur e saber se realmente posso confiar num futuro", completou Eli.