Natália desabafa sobre relação com Eliezer e afirma que não quer ser mais uma. - Reprodução Internet

Publicado 24/02/2022 18:44

Rio - Após protagonizarem mais uma noite quente de sexo no "BBB 22" na madrugada desta quinta-feira (24). Natália desabafou sobre sua relação com Eliezer em uma conversa com Linn e Jessi na tarde de hoje. A sister afirmou que não quer ser apenas mais uma para o brother.