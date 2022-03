Eliezer - Reprodução/Gshow

Publicado 04/03/2022 14:50 | Atualizado 04/03/2022 14:51

Rio - Durante bate papo com Eslovênia na área externa da casa, Eliezer comentou sobre sua relação com Vyni, os brothers são muito próximos dentro do "Big Brother Brasil 22". O cearense abriu o coração para Eli e afirmou que seria melhor os dois se afastarem um pouco.

"Acho que [o afastamento] doeu nele porque ele estava muito apegado", comentou Eslovênia. "Mas doeu por quê? Eu não pedi para ele se afastar de mim. Por que doeu?, questionou Eliezer. "Mas ele interpretou assim", acrescentou a sister.

Eliezer revelou para Eslovênia uma conversa que teve com o cearense. Quando eu percebi que ele interpretou assim, eu parei ele ali na sala e falei assim: 'Olha só, o que falaram para a gente é que a gente não veio fazer amigo aqui'. Foi o que falaram para todo mundo! Eu só repeti uma frase. E, depois, eu falei: 'As minhas relações aqui são consequência de um jogo. E, quando eu sair por aquela porta, eu quero levar o mais importante para mim, o que foi construído aqui dentro'. Deixei muito claro, foi essa sequência de falas que eu falei. E, depois, na hora da festa, falei de novo. Tudo bem, nos abraçamos. No outro dia ele acorda de ovo virado!", contou.

"Ah, não tenho paciência, mano. Vou ficar todo dia falando algo para quem não quer escutar? Ele gosta disso. Eu não sei fazer isso. Dou o espaço dele, quando ele quiser chegar, ele chega. Já deixei muito claro para ele as coisas. Ele gosta de fazer esse tipo de joguinho, ele é pirracento. Então, tá, ele é pirracento", acrescentou.