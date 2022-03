Arthur Aguiar - reprodução da TV Globo

Arthur Aguiar reprodução da TV Globo

Publicado 04/03/2022 21:45 | Atualizado 04/03/2022 21:53

Rio - Parece que Arthur Aguiar vai voltar para a dieta. O ator disse que vai comer 'melhor' durante uma conversa com Douglas Silva na cozinha do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, nesta sexta-feira. O marido de Maíra Cardi ainda deixou claro que um alimento não fará parte de seu cardápio: o pão.

"Não vou comer pão. Não vou, não, juro. Único momento que vou comer fora vai ser na festa. Os outros dias que não tiver festa, vou comer certinho", avisou Arthur. "O Brasil está ouvindo", brincou Douglas. "Pode ouvir", completou o ator.

Vale lembrar que a alimentação de Arthur Aguiar virou assunto dentro e fora da casa. É que após perder 9kg para entrar no reality show, ele fugiu da dieta e comeu tudo o que tinha direito : lasanha, empadão, carne, purê de batata baroa, pão... Esposa do ator, Maíra Cardi chegou a repreender o brother por comer certos alimentos em suas redes sociais. No entanto, os internautas se divertiram com a situação. "Arthur Aguiar radiante, pois jamais pode comer tantos carboidratos de uma vez", brincou um.