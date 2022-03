Tadeu Schmidt na casa BBB 22 - Sergio Zalis / TV Globo

Publicado 04/03/2022 18:19 | Atualizado 04/03/2022 18:24

Rio - Tadeu Schmidt anunciou durante o programa desta quinta-feira que o Big Fone vai tocar ao vivo, neste sábado, na casa do "Big Brother Brasil 22". Segundo a programação da Globo, o reality vai começar às 22h05 e, a partir deste horário, o telefone poderá tocar a qualquer momento. "Desta vez, quem atender vai para o Paredão e ainda coloca outra pessoa", avisou o apresentador.

Tadeu ainda explicou o que acontecerá caso o líder Pedro Scooby ou Douglas Silva, que está imunizado, atenda a ligação: "Indica alguém ao Paredão e essa pessoa indica, imediatamente, outro participante".

A dinâmica será assim: No sábado será realizada a prova do anjo. No mesmo dia, durante o programa, o Big Fone tocará. Quem atender está no paredão e indica outra pessoa para a berlinda. No domingo, o anjo imuniza uma pessoa. Em seguida, o líder indica um ao paredão e depois a casa vota no confessionário. A prova Bate e Volta será disputada pelos emparedados do Big Fone e o mais votado pela casa, menos o indicado pelo líder Scooby.