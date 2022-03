Tiago Abravanel em seus últimos momentos antes de desistir do ’BBB 22’ - Reprodução/Globo

Publicado 04/03/2022 12:50

São Paulo - Após apertar o botão e desistir do "BBB 22", a vida de Tiago Abravanel ainda gira em torno do reality show. O ex-BBB contou em entrevista a Hugo Gloss como se sentiu ao ser excluído da vinheta de abertura do programa.

"É claro que a sensação de não estar não é uma sensação boa. Mas esse era o combinado, e, enfim, a escolha de sair do programa foi minha. Como falei, não me arrependo. E é isso aí, vou levar pro resto da vida essa experiência. Não vai ser o 'não aparecer na vinheta' que vai apagar a história que eu vivi lá dentro", disse.

O neto de Silvio Santos relatou como foi seu encontro com Boninho após deixar o programa, e revelou que o diretor do "BBB" ainda gosta dele:

"Foi um papo ótimo. É claro que, para ele, acredito que seja uma situação difícil, porque nem ele nem a equipe escolhem ninguém para desistir do programa. Eu mesmo não imaginei que isso pudesse acontecer comigo lá dentro. Mas ele compreendeu, segue gostando de mim, até fez uma piada dizendo que a sogra dele quase morreu do coração quando eu apertei o botão".