Linn especula show de Gloria GrooveReprodução Internet

Publicado 04/03/2022 20:38

Linn da Quebrada compartilhou seus palpites sobre os shows que ainda devem acontecer no "BBB 22" e acabou acertando em uma das suas especulações: Gloria Groove! A cantora e Pedro Sampaio são as atrações confirmadas na festa desta sexta-feira (4).

O assunto começou quando Vinicius sugeriu que Anitta iria se apresentar no reality. "Se fosse Anitta, misericórdia", comentou Jessilane. "Acho que Anitta seria pra festa da Semifinal", opinou o brother.

Linn então especulou o show de Gloria: "Anitta e Gloria Groove". "Gloria eu acho mais possível de vir", afirmou cearense. A artista disse em seguida: "Acho que Gloria também vai ser Semifinal. As músicas do Big Brother são dela. 'Leilão' e 'A Queda'".

Jessi começou a cantar as músicas de Gloria e a paulista completou: "As duas músicas dela, essas duas, são muito músicas do Big Brother".





GALERA, PARECE QUE ELA TÁ SENTINDO. Imagina quando a GG entrar? A Lina acredita que a @gloriagroove só vai fazer show na semifinal.GALERA, PARECE QUE ELA TÁ SENTINDO. Imagina quando a GG entrar? pic.twitter.com/KOIeCQA7VU March 4, 2022