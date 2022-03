Pedro Scooby sente falta das fotos dos filhos no ’BBB 22’ - Reprodução

Publicado 04/03/2022 09:05

Rio - Pedro Scooby se tornou o líder a semana e teve direito a seu próprio quarto no "BBB 22". No entanto, o surfista se mostrou chateado ao perceber que a decoração não contava com fotos de seus filhos, Dom, Bem e Liz, frutos do extinto casamento com Luana Piovani. "Pô, de novo não tem foto das crianças", lamentou logo que entrou no quarto.

Na sala, os brothers que não faziam parte do vip acompanharam tudo pelo telão. "Olha, não tem foto dos filhos dele", disparou Laís. "A Luana não permitiu?", perguntou Eslovênia. "É, às vezes, decide não expor", disse Jessilane. "É, decidiu não expor o rostinho, né?", continuou Eslovênia.

Um pouco depois, Scooby voltou a falar do assunto. "Está bom, está bom. Está certo. São meus filhos para o resto da vida, mano. Não tem essa. E, às vezes, é bom proteger também. Eu acho que já tive essa conversa com a Luana sobre isso", disse para os amigos.

Esta não foi a primeira vez que Scooby ficou sem ver os filhos no reality show. O surfista também não recebeu um recado das crianças quando se tornou o anjo da semana.