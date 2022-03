Gloria Groove e Pedro Sampaio fazem show no BBB 22 - Kelly Karamelo; Gabriel Renne/Divulgação

Publicado 03/03/2022 19:30

Rio - Gloria Groove e Pedro Sampaio são as atrações da festa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, desta sexta-feira. O agito vai ter clima de baile funk, luzes de LED e caixas de som, com direito a set com câmera slow motion, para garantir o close dos participantes, e uma gaiola para os brothers dançarem.

Dona da voz por trás de “A Queda”, “Leilão” e “Bonekinha”, Gloria volta ao reality com essas e outras canções que prometem agitar a noite. A drag queen, inclusive, comemora a repercussão de seu trabalho entre os participantes: “Estou acompanhando o reality, e esse é o BBB que estou mais sendo falada! Realmente, as músicas têm sido cantadas em todas as festas – e até quando não está rolando festa! Acho que esse é um medidor muito incrível para mim e para minha carreira”.



Já o DJ prepara um mix de autorias que figuram no ranking de canções mais tocadas no Brasil e versões de músicas que todo mundo conhece e adora cantar e dançar. Pedro Sampaio destaca que também acompanha a vida dos brothers e está sempre ligado quando suas músicas são lembradas no reality: “Acompanhar o BBB faz parte da cultura do brasileiro. E principalmente para mim, um artista pop, é importante demais saber o que está acontecendo”, observa.

Ele ainda promete entregar aos confinados o melhor de seu repertório: “Além das minhas músicas, vou com várias versões, levando muita alegria e muita energia que vai contagiar os brothers dentro da casa e todo o público que estiver assistindo”.



A festa contará com a animação de bailarinos em motion capture, recurso pelo qual os movimentos serão exibidos ao vivo para os confinados e para a galera de casa por meio do telão presente no espaço. No figurino dos participantes, as cores rosa, vermelho, preto e branco predominam em peças como croppeds, shorts e meias arrastão.