Ex-participante do 'BBB 22', Rodrigo comenta romance entre Jade Picon e Paulo André - Reprodução/Instagram/Globo

Ex-participante do 'BBB 22', Rodrigo comenta romance entre Jade Picon e Paulo AndréReprodução/Instagram/Globo

Publicado 03/03/2022 16:24 | Atualizado 03/03/2022 16:27

Rio - Mesmo depois de ter sido o segundo eliminado do "BBB 22", Rodrigo Mussi segue atento aos acontecimentos da casa e a repercussão fora dela. Nesta quinta-feira (3), o gerente comercial usou seu Twitter para defender o romance entre Jade Picon e Paulo André.

fotogaleria

Alguns internautas criticaram o fato do primeiro beijo do casal ter acontecido após Larissa, que entrou no reality pela Casa de Vidro, revelar que o público apoiava o affair. Apesar da curta estadia no programa, Rodrigo afirmou que era possível perceber o clima entre os dois: "Acho uma maldade falarem que o P.A e Jade ficaram por interesse", disparou o ex-brother.

"Quem estava dentro da casa já sabia do clima desde do primeiro dia, troca olhares, carinho dos dois... Já sabia que iam ficar, só não sabia quando… Julguem menos e apreciem esse casalzão””, continuou o paulista. “‘Ain, mas eles só ficaram por causa da informação externa’, quem nunca esteve afim de alguém, mas tinha dúvidas, aí um monte de gente começou dar força, e você não pensou duas vezes? Sobre o amanhã, ninguém sabe de nada mesmo né... Deixem eles se curtirem", completou.

A postagem veio após Jade ser acusada de racismo por revelar que não tem interesse em levar o relacionamento com P.A para fora do reality show . Em comunicado, a equipe da influenciadora defendeu a sister e rebateu as acusações: "Mais um dia, mais uma fake news e desta vez, grave. [...] Tanto a nossa Jade, quanto o P.A concordam que não querem iniciar um relacionamento sério pós BBB", diz a nota. "Os advogados da Jade já foram cientificados e todo o material que recolhemos já foi encaminhado para que as medidas cabíveis sejam tomadas", completaram os responsáveis pelas redes sociais da modelo.

Bom diaaa

Acho uma maldade falarem que o P.A e Jade ficaram por interesse.

Quem estava dentro da casa já sabia do clima desde do primeiro dia, troca olhares, carinho dos dois.. já sabia que iam ficar, só não sabia quando…julguem menos e apreciem esse casalzão — Rodrigo Mussi (@oficialmussi) March 3, 2022