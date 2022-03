Eliezer cerca Jessilane na piscina e produção precisa intervir - Reprodução

Eliezer cerca Jessilane na piscina e produção precisa intervirReprodução

Publicado 03/03/2022 09:00 | Atualizado 03/03/2022 10:32

Rio - A festa do líder Paulo André teve a piscina liberada para os brothers na madrugada desta quinta-feira. Em determinado momento, Eliezer estava na água e começou a cercar Jessilane. Constrangida, a professora pediu ajuda de Linn da Quebrada.

fotogaleria

"Sai, Eli. Para. Ô, Lina, me ajuda. Ô, Lina, me ajuda. Para, Eli, é sério. Por favor, para", pede Jessilane. Lina, então, resolve brincar. "A Natália ali, olha", disse a cantora, já que Eliezer fica com Natália no reality show. Eliezer continuou cercando Jessilane e a produção do programa emitiu um alerta. "A gente está de brincadeira, é brincadeira, gente", disseram os dois. Nas redes sociais, Eliezer foi acusado de assédio por alguns internautas.