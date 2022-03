Tiago Abravanel e Arthur Aguiar - Reprodução Internet

Publicado 03/03/2022 20:36

Desclassificado do Big Brother Brasil, Tiago Abravanel utilizou as redes sociais para mandar uma mensagem de apoio e parabenizar o amigo de confinamento Arthur Aguiar. O artista está completando 33 anos nesta quinta-feira (3) e segue dentro do reality da Globo.

Nos Stories do Instagram, Tiago parabenizou o ator. "Quero mandar minhas energias de feliz aniversário para o Arthur. Não pude passar essa virada com ele, mas estou com ele em pensamento e mandando todas as energias boas — de saúde, de paz e de leveza — para ele".

Aliados no jogo, Abravanel torce para que Arthur se mantenha firme no reality. "Quero que ele enfrente esse jogo com a força que ele tem. Tenho certeza que ele sabe que tem. Te amo, amigo. Quando você sair, você verá essa mensagem", comentou Abravanel, que desistiu do programa após apertar o botão de desistência na tarde de domingo (27).