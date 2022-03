Linn da Quebrada é uma das participantes do Camarote do ’BBB 22’ - reprodução do instagram

Publicado 03/03/2022 17:34

Rio - Linn da Quebrada abriu o coração durante um bate papo com Eliezer nesta quinta-feira (3). Na ocasião, a cantora afirmou que enxerga uma semelhança entre o "BBB 22" e sua vida real, já que considera as realidades bem parecidas.

"Eu adoro jogar. Porque, para mim, lá fora é muito parecido. Para mim sempre tive que jogar um jogo, aprender um jogo na raça, para que eu entrasse nos lugares, se não eu não entraria, eu não cantaria o que eu canto. Não diria o que eu penso. Para mim sempre foi um jogo", começou.

"Para mim nunca foi fácil entrar nos espaços, aí eu entrei. E depois foi mais difícil ainda permanecer nos espaços. Eu entro nos espaços sendo quem eu sou, criando sobre a minha narrativa, minha história, cantando minhas histórias. Tive que me explicar muitas vezes para, aí, tudo bem, entrei. Mas o que me faz permanecer nesse lugar?", completou Linn.