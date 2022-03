Eliezer cerca Jessilane na piscina e produção precisa intervir - Reprodução

Publicado 03/03/2022 15:21 | Atualizado 03/03/2022 15:23

Rio - As equipes de Jessilane e Eliezer se pronunciaram através das redes sociais, nesta quinta-feira, após o designer cercar a professora na piscina durante a festa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. Os internautas chegaram a acusar o brother de assédio. Os representantes da sister repudiaram a atitude do empresário e reforçaram: 'Não é não'.

"Não é não. Até quando o não vai ser relativizado? Todos sabemos que brincadeiras existem entre homens e mulheres, porém, no momento em que um dos dois pede pra parar, o que passar dali não faz mais parte de uma brincadeira. O que aconteceu na noite de ontem foi, visivelmente, uma invasão de espaço e de privacidade da Jessi, que se mostrou incomodada e que incomodou muitos de nós, que sabemos quantas problemáticas se escondem por trás das brincadeiras", começou o comunicado.

Em seguida, a equipe de Jessi disse que Eliezer deixou a professora em uma situação desconfortável e constrangedora. "No caso da mulher, inserida em uma sociedade permeada pelo machismo, o não sempre é relativizado. "Ah, mas era só uma brincadeira", "Ah, mas ela só não queria por x coisa", "Ah, mas ela tá rindo. Não interessa o porquê ela não quis. O que está em questão é exatamente o que ela não quis e, nas imagens, vemos uma mulher desconfortável, tentando sair de uma situação pra ela constrangedora de alguma forma. Inclusive, uma atenção foi dada pela produção para que o participante parasse".

Por fim, os representantes dela destacaram: "Ressaltamos também que existem muitas formas de assédio que não são consideradas como tal justamente pelo fato de a sociedade se colocar em favor dos homens. Por isso mesmo, para mulheres, torna-se mais difícil e constrangedor ainda fizer não. Mas, ainda sim, Jessi o fez. Independentemente da motivação, o fato é que houve incômodo. E, se houve incômodo, houve invasão do seu espaço. Por ela e pelas mulheres que diversas vezes se encontram em situações que não queriam estar, tentam sair delas e ainda assim são taxadas de 'convenientes' ou 'exageradas' demais. Reiteramos: Não é não, em qualquer situação - e nosso direito de negar não deve ser contestado ou relativizado".

'Uma brincadeira em consenso'

Já a equipe de Eliezer negou que ele tenha cometido assédio. Através de um comunicado, eles afirmaram que tudo não passou de uma brincadeira em consenso. "Na festa de ontem, rolaram várias brincadeiras, inclusive do Eli com a Jessilane na piscina. Foi uma brincadeira, mas na hora o Eli levou um atenção e ficou encucado com a situação. E, como podem ver nos vídeos, a própria Jessi disse que era brincadeira pra ele ficar tranquilo. Alguns meios de comunicação estão divulgando somente uma parte da brincadeira e distorcendo a ação do Eli. É muito importante ter a chamada de ATENÇÃO pois isso evita assédio na casa, o que não foi o caso, pois era uma BRINCADEIRA em CONSENSO entre os dois. Mas agimos aqui com transparência, se estiver errado não passamos pano, mas nesse caso precisamos defender sim!".