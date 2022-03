Boninho - reprodução do instagram

Publicado 03/03/2022 18:37 | Atualizado 03/03/2022 18:44

Rio - Boninho deixou os fãs do "BBB 22" na expectativa por novidades no reality, nesta quinta-feira (2), ao publicar um vídeo enigmático em seu Instagram. O diretor de variedades da TV Globo compartilhou uma animação de dois olhinhos piscando, sem explicar muito na legenda, em que escreveu: "Voltando do Carnaval".

Nos comentários da postagem, internautas tentaram desvender o mistério e levantaram suspeitas de que Boninho poderia estar adiantando alguma dinâmica que deve agitar o reality show nos próximos dias. "Quarto branco, quarto preto, repescagem, paredão falso… o que será que vem aí?", questionou um perfil, enquanto outros seguidores acreditam que o spoiler esteja relacionado à prova do líder desta quinta-feira. "O mestre do suspense!", brincou Marcos Mion. "Solta a bomba, Boninho", pediu outro internauta.

Ontem, Boninho gravou um vídeo para o Instagram em que fala sobre a reunião para definir os próximos acontecimentos da casa mais vigiada do país. O diretor de TV surpreendeu os seguidores ao mandar um beijo para Tiago Abravanel , que deixou o programa ao apertar o botão de desistência, no último domingo. O ator chegou a ser removido da vinheta do programa ao vivo e teve sua foto apagada do site oficial da atração.

