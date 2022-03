Boninho manda recado para Tiago Abravanel após desistência do 'BBB 22' - Reprodução/Instagram

Boninho manda recado para Tiago Abravanel após desistência do 'BBB 22'Reprodução/Instagram

Publicado 02/03/2022 18:43

Rio - Boninho usou suas redes sociais, nesta quarta-feira (2), para atualizar os fãs do "BBB 22" sobre a dinâmica desta semana no reality show, após a desistência de Tiago Abravanel . Em vídeo publicado no Instagram, o diretor de variadades da TV Globo diz que esteve trabalhando de forma remota durante o feriado de Carnaval, mas já prepara novidades para agitar o programa.

"Isso que é Carnaval! Eu vim aqui dá uma descansada, [Rodrigo] Dourado cuidando de tudo e eu aqui no remoto. Tem essa loucura toda, mas o que acontece: hoje é semana zerada e, [em] semana zerada, o que a gente tem que fazer? Amanhã a gente vai sentar para discutir o que a gente vai provocar na galera", comentou Boninho.

"Abrava, um beijo pra você", encerrou o diretor, mandando o recado para o ator que deixou o programa no último domingo e se tornou a primeira pessoa da história a apertar o botão de desistência. Com a saída, Tiago teve sua imagem retirada da vinheta exibida pela emissora carioca nesta terça-feira e também foi removido do cabeçalho do site oficial da atração . Maria, que foi expulsa por agressão, continua na chamada, assim como os participantes eliminados, que tem a sua foto transformada em preto e branco.