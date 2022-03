Pedro Scooby faz revelação inusitada - reprodução de vídeo

Publicado 02/03/2022 16:55

Rio - Pedro Scooby e Linn da Quebrada bateram um papo na piscina na tarde desta quarta-feira (2). Durante a conversa, o surfista falou sobre sua trajetória no esporte com a cantora.

"É isso que as pessoas não entendem. Muita gente que tem uma mente mais careta acha que atleta é: 'Ah, você teve uma predisposição para aquilo ali, você virou atleta. Ainda tem essa, como o surfe é um hobby de muita gente, um momento de lazer, muita gente acha que é isso: 'Ah, ele está vivendo o lazer dele", começou ele.

"Ninguém viu o dia que estava todos os meus amigos brincando e eu indo para a praia chovendo, sol, tempestade. Os tempos que eu passei viajando, abrindo mão de estar com a família, de estar brincando com as crianças na rua. Os momentos que eu deixei de estar com a minha família mesmo depois de mais velho, quantos aniversários do Dom eu perdi, Réveillon, Natal, Carnaval. Tipo, é isso que eu falo, as pessoas nascem para julgar", continuou.

"Do jeito que eu fui criado, as situações que eu passei na minha vida, quando meu pai foi embora e tudo mais, cara, o surfe salvou a minha vida. Não só de salvar, de não saber o que fazer, não. Eu vivia dentro de um ambiente marginalizado, de crime, de muita coisa. Muitos amigos meus morreram, de repente eu poderia estar no mesmo caminho deles", completou o sufista.