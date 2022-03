Superou! Tiago Abravanel tira a camisa e rebola muito no palco com Anitta

Rio - Tiago Abravanel estava triste e cabisbaixo no "BBB 22", mas parece que a tristeza já passou. Dois dias depois de apertar o botão de desistência do reality show, o cantor curtiu um show de Anitta no Jockey Clube, em São Paulo, e se esbaldou de dançar. Animado, Tiago tirou a camisa, sensualizou e rebolou bastante no palco do evento. O ex-BBB estava acompanhado pelo marido, Fernando Poli, que também dançou bastante. Famosos como Dani Calabresa, Leo Picon, irmão de Jade Picon, Popó, entre outros, também se divertiram no palco do show.

