Publicado 02/03/2022 19:42

Rio - Confinada no "BBB 22", Natália deixou fãs preocupados ao reclamar de enjoos após ter movimentado o edredom algumas vezes com Eliezer. Apesar do casal ter usado camisinha, as especulações de uma possível gravidez aumentaram após o colunista Felipeh Campos, do "A Tarde é Sua", da RedeTV!, afirmar que a sister teria feito um teste de gravidez nesta quarta-feira (2).

Segundo o jornalista, a produção do reality show teria acionado a equipe médica para coletar o sangue de Natália e realizar um teste rápido de gravidez. “Há cinco dias ela está enjoando e, segundo a contagem feita pelos médicos, desde quando ela se relacionou com o Eliezer, pode realmente ter acontecido alguma coisa. Caso o exame dê positivo, será a primeira história de gravidez dentro de um reality show", afirmou Felipeh durante o programa.

Nas redes sociais, a suspeita de que Natália estaria esperando um bebê surgiu há poucos dias, quando a sister começou a relatar os enjoos. Os fãs do reality voltaram a comentar o assunto quando Linn da Quebrada revelou ter sonhado que estava grávida e Jessilane lembrou que sua mãe dizia que o sonho indicava a gravidez de uma amiga.

A polêmica ganhou ainda mais gás quando internautas resgataram uma previsão da vidente Bianca Sensitiva, que afirmou que esta edição seria marcada por uma expulsão, uma desistência e uma gravidez. No último dia 15, a atriz Maria foi expulsa do "BBB 22" após agredir Natália com um balde, enquanto Tiago Abravanel deixou o programa no último domingo, após pressionar o botão de desistência.

O DIA procurou as assessorias da TV Globo e de Natália para verificar as informações divulgadas pelo colunista, mas não houve resposta até a publicação desta matéria.