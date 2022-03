Vyni - Reprodução/Gshow

Vyni Reprodução/Gshow

Publicado 02/03/2022 19:15

Rio - A eliminação de Larissa abalou os integrantes do quarto lollipop. Durante conversa nesta tarde, Vyni acabou revelando para Linn da Quebrada que teme enfrentar a berlinda do "Big Brother Brasil 22". O cearense desabafou após a cantora questionar qual era o medo do participante dentro do programa.

"É do paredão, mas do que o paredão revela. O paredão vai revelar o desconhecido. Eu nunca tive medo do desconhecido, mas quando eu estava no controle dele. [...] Eu estou abrindo mão do controle aqui. É por isso, o que me assusta com paredão é descobrir se minhas atitudes me deixaram mais perto dos meus sonhos ou mais longe", contou.

"Sabia que meu medo do paredão é daqui de dentro do que lá de fora? Porque eu quero ficar aqui dentro. Quero ficar o maior tempo possível e sei que as minhas escolhas dependem disso", disse a cantora.

Eslovênia, que observava o bate papo, perguntou o que os dois fariam caso tivessem o contragolpe. "Eu, olhando como jogadora, analisando pelos meus olhos e com minhas pequenas opiniões, considero que alguém próxima a mim muito fraca jogo e considero que o oponente meu, é muito forte. Quem eu chamo? Digam aí?", questionou. "É o dilema", retrucou Vyni.