Arthur Aguiar - Reprodução/Gshow

Arthur Aguiar Reprodução/Gshow

Publicado 02/03/2022 15:46

Rio - Arthur Aguiar e Jessilane acordaram bem cedo nesta quarta-feira (02) e após curtirem a piscina da casa, os participantes do "Big Brother Brasil 22" conversaram sobre a possibilidade de uma repescagem. Caso ocorra, Luciano, Rodrigo, Naiara, Bárbara, Brunna e Larissa teriam a chance de retornar ao reality show.

fotogaleria

O cantor levantou a hipótese e contou quem gostaria de trazer novamente para a disputa. "Quem eu escolheria? Acho que eu escolheria a Naiara", disse Arthur. Jessilane concordou. "Eu também escolheria a Naiara", disse. Naiara Azevedo foi a terceira eliminada do programa e disputou a preferência do público com o próprio Arthur e Douglas Silva.