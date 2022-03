Tiago Abravanel desiste do ’BBB 22’ - Reprodução/Globo

Publicado 02/03/2022 08:16

Rio - Uma nova versão da vinheta do "BBB 22" foi ao ar na edição desta terça-feira. Após desistir de participar do reality show, Tiago Abravanel foi retirado da abertura do programa. Maria, que foi expulsa por agressão, continua na chamada, assim como os participantes eliminados, que tem a sua foto transformada em preto e branco.

Fernando Poli, marido de Tiago Abravanel, postou nos Stories um vídeo assistindo à edição e lamentou a mudança. "Tiraram o Tiago! Ai, Globo", disse no vídeo. Ele ainda insistiu em mostrar a vinheta e escreveu "Sem palavras". O texto estava acompanhado por emojis de vômito. "Muito bizarro isso, as pessoas só esquecem que o mundo dá voltas. E muitas voltas! Seja luz!", escreveu Fernando Poli logo depois em uma "indireta" nas redes sociais.

Durante a tarde, a foto de Tiago Abravanel já havia sido retirada do site oficial do programa.

Relembre

Tiago Abravanel foi o primeiro participante a apertar o botão de desistência do "BBB 22". O cantor estava se sentindo sem aliados na casa e, depois de descobrir que provavelmente seria o mais votado pela casa para ir ao paredão, apertou o botão no último domingo, deixando seus colegas de confinamento em choque.