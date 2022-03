Arthur Aguiar e Gabriel Mota - reprodução

Rio - Maíra Cardi provou mais uma vez que está ligadinha em tudo o que falam sobre seu marido, Arthur Aguiar, um dos participantes do 'Big Brother Brasil 22', nas redes sociais. Desta vez, a coach de emagrecimento se divertiu ao ver um vídeo do 'sósia' do ator em uma festa em Manaus, no Amazonas.

"Boninho, você prometeu que não ia deixar ele sair da casa para ir em lugar nenhum! Vou invadir essa casa", brincou a ex-BBB, através do Instagram Stories, nesta terça-feira. O rapaz em questão é o bancário Gabriel Mota, de 28 anos, que já foi apelidado pelos internautas de 'Arthur de Manaus'.

O perfil de Arthur Aguiar também brincou com a situação: "Eita… descobriram o segredo mas era pra tá votando e não no show", escreveu o administrador, já que o ator disputa o paredão desta terça-feira com Larissa e Linn da Quebrada. Os internautas também falaram sobre a semelhança entre os dois. "Parecido não. Idêntico", disse um. "Jurava que era ele, mas não é", comentou outro. "Do nada o Arthur no flutuante e depois no pagode em Manaus", brincou um terceiro.

Sósia do Arthur Aguiar curte pagode em Manaus pic.twitter.com/YuDkELjRet — Babilônia (@hamudaniel19) March 1, 2022