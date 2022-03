Tiago Leifert - reprodução de vídeo

Publicado 01/03/2022 19:48

Rio - Tiago Leifert avaliou os participantes do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, durante uma participação no 'Programa de Todos os Programas', atração semanal das plataformas digitais da Record TV. O ex- apresentador do reality show falou sobre a desistência de Tiago Abravanel, a postura de Vinicius e Jessilane e ainda deu seu palpite sobre o campeão da atração.

Quando o assunto foi a saída do neto de Silvio Santos, Leifert admitiu: "Ele realmente não estava jogando", disse ele, que completou. "Acho que foi pela prova do líder então que ele sobrou. Uma pena. Diria que ele não ganharia de jeito nenhum. Vyni está precisando fazer mais coisas lá dentro, Jessi também".

Tiago também revelou quem deve levar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Apesar de citar Arthur Aguiar como um forte participante, o apresentador ponderou: "Se fosse hoje, o Arthur ganharia. Ele está jogando melhor, ele argumenta muito bem, é muito difícil conversar com ele, ele tem uma lábia muito boa".



Durante a entrevista, Leifert abriu o jogo e contou se voltaria a apresentar o reality global. "Se eu pudesse escolher, voltaria para o Big Brother. É o mais legal de fazer. Pode deixar o Tadeuzinho lá. Me contrata só para fazer discórdia", brincou ele, que elogiou Tadeu Tadeu Schmidt. "Não tinha a menor dúvida de que ele era o cara certo. Está dando um show. Acho que ele teve uma vida mais fácil do que a minha, substituir o Bial é mais difícil".