Pedro Scooby faz revelação inusitadareprodução de vídeo

Publicado 01/03/2022 16:35

Rio - Pedro Scooby fez uma revelação pra lá de inusitada durante uma conversa com alguns brothers no quarto grunge, do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na tarde desta terça-feira. O surfista contou para os para os colegas de confinamento que tem uma bala de chumbinho alojada na região do tórax.

"Eu tenho uma bala de chumbinho alojada aqui. Fui tirar uma chapa [de raio-x] para ir para Austrália e o cara falou: 'O que é isso aqui? Tem um metal dentro do teu corpo'. Aí lembrei, mano, que eu tomei um tiro de chumbinho, cicatrizou e aí a bala cicatrizou dentro", explicou o marido de Cíntia Dicker.

Em seguida, ele ainda brincou com a situação: "Hoje em dia quando eu tiro chapa, já mostra e aí eu falo:' 'É um tiro de chumbinho'. Eu tenho a cicatriz aqui, mas não dá nada, nem sinto. Para você ver como as brincadeiras dos meus amigos eram sadias, brincadeiras tranquilas", divertiu-se.