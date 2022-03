Jade e Paulo André conversam no quarto do líder - Reprodução

Publicado 01/03/2022 13:01

Rio - Jade e Paulo André passaram a noite juntinhos no quarto do líder. O casal aproveitou o momento a sós para conversar. O atleta relembrou a primeira vez em que eles ficaram juntos. "Tu é muito suja. Uma coisa é você desconversar, e outra coisa é você ser direta. Qualquer pessoa que chegava e falava sobre a gente, você mandava: 'Acho que não é o momento, etc.'. Eu nunca ia chegar em você na vida", disse Paulo André.

"Se eu fosse diferente do que eu sou, eu ia tentar chegar em você na festa. Ia te chamar para trocar uma ideia e tentar um beijo, sabe? Mas eu não sou assim", completou o rapaz. "Não, P.A. Vocês não teve atitude", rebateu Jade. "Eu prefiro ter fama de não ter atitude do que tomar um toco aqui dentro", finalizou o rapaz.