Maria defende Eliezer, do 'BBB 22', após beijar o brother durante crise de herpesReprodução/Instagram/Globo

Publicado 01/03/2022 12:30

Rio - A ex-participante do "BBB 22" Maria usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (28), para comentar os beijos que trocou com Eliezer durante uma crise de herpes do brother no reality show. Em interação com os fãs através de caixinha de perguntas, a atriz explicou alguns detalhes da doença e defendeu o designer, com quem teve um breve affair antes de ser expulsa do programa por agredir Natália com um balde.

Questionada por um seguidor se teria se arrependido de beijar Eliezer, quando o confinado apresentava algumas feridas na boca causadas pela herpes labial, a cantora respondeu: "Eli desencadeou [uma crise] dentro da casa, depois dos beijos nas festas e depois do edredom comigo. Assim como a Bárbara também teve crise logo no início do programa. Não é nojento, não é motivo de piada. É comum e tem tratamento, como uma gripe", afirmou.

"A herpes é um vírus comum, que já atinge 95% da população", explicou Maria. "Quando contraído o vírus, ele fica inativo e pode se manifestar (ou não) ao longa da vida por baixa imunidade, estresse e outros fatores. Quando se manifesta, geralmente é em forma de ferida ou bolha em alguma região do corpo (geralmente íntima ou nos lábios, mas não somente), e, nas crises, o vírus fica mais transmissível", acrescentou.

A ex-sister encerrou a publicação com um alerta para os fãs e ainda aproveitou para defender Eli: "Mas, importante: Deve-se evitar beijar (labial) ou ter relações (genital) durante a crise e não compartilhar objetos de uso pessoal. Deixem o resto do assunto para perguntarem à ele quando ele sair, sem julgamentos!", completou.